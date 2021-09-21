طقس ليبيا: تراجع متوقّع لدرجات الحرارة بدايةً من الخميس

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أنه لا تغيير في حالة الطقس على غالبية المناطق، خاصةً مناطق غرب ليبيا، بينما تتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي اعتبارًا من يوم الخميس.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر هذه الليلة وصباح الغد على مصراتة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على غالبية المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 40) مْ ، وتسجّل تراجعًا يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب، تتكاثر يوم الخميس.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الخميس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38) مْ وتسجّل تراجعًا تدريجيًا، بدايةً من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر ويشمل يوم الخميس غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة للأتربة والرمال أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ.

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