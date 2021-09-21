الفيتوري: سحب الثقة من الحكومة قد يعرقل الانتخابات المقبلة

أخبار ليبيا 24

قال المحلل السياسي، رضوان الفيتوري، إن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، قد يكون سببا في عرقلة الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

الفيتوري أضاف أن مجلس النواب جانبه الصواب في قرار سحب الثقة، وذلك لعدة أسباب أهمها أن هناك سيناريوهات غير متوقعة قد تحدث بما يؤثر على سير خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصا أنه لم يتبق سوى 3 أشهر على إجرائها.

وتساءل الفيتوري إذا كان ما تبقى هو فقط ثلاثة أشهر فلماذا سحب الثقة، الذي قد يحدث ارتباكا وخلط للأوراق، كون الأمر سيتبب في فتح الباب أمام الاجتهادات والافتاءات وغيرها من البلبلة، خصوصا وأن الطرف الآخر المتحالف مع الميليشيات لديه خبراءه القانونيين الذين سيجدون له مدخلا لاستغلال القرار للإضرار بالاتفاق السياسي.

وقال إن الدبيبة أنفق جل الميزانية التي كان ينادي بها، وصرفها تحت حجج ومبررات واهية، وكان يفترض أن تستمر الأمور على ما هي عليه لحين إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، لكن بهذا التصرف نعطيهم الذريعة لفعل أي شي غير متوقع.

ومن جهته قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.

وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.