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مكافحة المخدرات تتلف قنطارين حشيش في نالوت

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع نالوت، بإتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “تم إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها في الآونة الأخيرة”.

وأضاف البيان “كمية الأقراص التي تم إعدامها بناءً على إذن نيابة نالوت الابتدائية هي: «1307982 قرص مخدر، قنطارين من مخدر الحشيش»”.

وتابع “كان ذلك بحضور النيابة ومعاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية ومدير فرع نالوت وعدد من أعضاء الإدارة”.

واستطرد “أثنى كل الحاضرين على ما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة هذه الآفة التي تستهدف الشباب عماد الوطن وتدمير المجتمعات”.

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صحيفة الساعة 24

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