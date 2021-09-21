وزارة الداخلية: إتلاف أكثر من مليون قرص مخدر وقنطاري حشيش في نالوت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إتلاف مليون وثلاثمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وأثنان وثمانون قرص مخدر وقنطارين من مخدر الحشيش في مدينة نالوت.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إلتلاف كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية تقدر بـ(1307982) قرص مخدر وقنطارين من مخدر الحشيش، والتي تم ضبطها من قبل فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نالوت خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إتلاف المخدرات جرى بحضور النيابة ومعاون مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدارت للشؤون الأمنية ومدير فرع نالوت وعدد من أعضاء الإدارة.