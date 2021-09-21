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بليحق يوضح ما حدث في جلسة سحب الثقة من الحكومة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

سحب، مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الثقة من حكومة الوحدة مع الإبقاء عليها كـ “حكومة لتصريف الأعمال”.

وقال، عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، إن سحب الثقة جاء بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حاضرين لجلسة اليوم.

وأضاف، أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأضاف بليحق، أن عدد النواب الحاضرين لجلسة اليوم بلغ 113 نائبا، ضوّت منهم 89 نائبًا بسحب الثقة من الحكومة.

وأوضح، أن 11 نائبًا قدموا لرئاسة المجلس طلبات باحتسابهم  بالتصويت مع سحب الثقة، غير أنهم لم يتمكنوا من الحضور لجلسة اليوم لأسباب مختلفة، ولم يتم احتسابهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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