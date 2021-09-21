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الخطوط الليبية تخطط لتشغيل خط رحلات لموسم العمرة وزيادة الرحلات إلى نيامي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية صابر التير إن عدد الطائرات التي تعمل الآن 4 طائرات.

التير وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن الشركة تملك طائرتين من نوع “إيرباص A330″، وواحدة “A320” وواحدة “CRJ”.

وأضاف: “بناء على الطائرات الموجودة حاليًا يتم توزيع الرحلات بناء على الجدول وحجم الطلب ،وهناك ثلاث طائرات استُكملت صيانتها وهي “إيرباص A320” موجودة في مصر، وطائرة أخرى “A320” في تونس والأخيرة طائرة “CRJ ” في دولة سلوفينيا، وخلال شهر ستنتهي إجراءات عودتهم”.

التير أشار إلى أن هناك تخطيط لتشغيل خط رحلات لموسم العمرة، وزيادة الرحلات إلى نيامي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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