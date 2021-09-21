ليبيا تسجّل 1.038 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، عن تسجيل 1.038 إصابة بفيروس كورونا، و1.208 حالات تعافٍ، و16 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته لـ 5.442 عينة منها 4.404 عينة، فيما تأكدت إصابة 1.038 عينة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 19%.

وبهذا؛ يرتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 333 ألفًا و 64 إصابة، منها 79 ألفًا و204 حالات نشطة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 249 ألفًا و327 حالةً، وإجمالي 4.533 حالة وفاة.

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