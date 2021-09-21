بلديات البطنان تعلن دعمها لجهود حكومة الوحدة الوطنية وتستغرب قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها

طبرق 21 سبتمبر 2021 م (وال) – أعلنت بلديات البطنان دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، واستغرابها من قرار مجلس النواب بسحب الثقة منها، داعية المجلس لمراجعة قراره حتى لايكون له تأثيرات على الأوضاع في البلد بعد استبشارها خيراً بتحسنها والعمل على الوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك في بيان لها حول قرار مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة ونشر على الصفحة الرسمية للمجلس البلدي طبرق.

وقال البيان إنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه استقرار الأمور في البلاد وتحسين حياة الناس وتقديم الخدمات لهم ، وهذا مالمسناه من حكومة الوحدة الوطنية ووقوفها مع البلديات في ليبيا كافة وفي البطنان خاصة.

وأضاف البيان قائلا (نحن في بلديات البطنان إذ نستغرب قرار مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ، ندعوه لمراجعة هذا الأمر حتى لايكون له تأثيرات على الأوضاع كافة في البلد بعد أن استبشرنا خيراً بتحسنها والعمل على الوصول إلى الانتخابات.

وأختتم بلديات البطان بيانها بتأكيد تأييدها للجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها ونرى أنها تصب في الصالح العام برغم بعض الثغرات، ودعوة رئيس وأعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في هذا القرار. (وال _ طبرق)

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