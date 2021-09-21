بالخير: قرار خلط اللقاحات سيعمل على مقاومة طيف سلالات كورونا

ليبيا – قال خبير الإصلاح الصحي والاستشفائي هاشم بالخير إنه مع قرار خلط اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه خاطب حكومة الوحدة وطالبها بخلط اللقاحات خلال فترة عدم توفر الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك.

بالخير وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، نوه إلى أنه أجري دراسة في برشلونة ومدريد حول خلط لقاحي “سبوتنيك وأسترازنيكا”، وكانت النتائج الأولية للدراسة مرضية جدا وضاعفت المناعة 4 أضعاف.

وأشار إلى أن جميع الدراسات تؤكد أن خلط اللقاحات هو حل منطقي ومقبول.

ورأى أن قرار إعطاء أسترازنيكا كبديل للجرعة الثانية من سبوتنيك، سيكون له دور إيجابي جدًا.

وأضاف: “العالم الآن يحتوي على 17 نوعًا من اللقاحات، وكل دولة لديها خليط من اللقاحات ما يسمى سلة اللقاحات”.

وواصل حديثه: “منظمة الصحة العالمية في البداية لم تعطِ الضوء الأخضر على مقترح خلط اللقاحات بشكل كامل، ولكنها تتكلم في ندواتها العلمية برضى عن المقترح، وهناك دراسة أجريت في إنجلترا والولايات المتحدة بخصوص الخلط بين لقاحي أسترازنكا وفايزر، وكانت الدراسة مبهرة جدًا في النتائج من ناحية الحماية”.

وأردف: “نتيجة وضع الجائحة، قامت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا بخلط لقاحي أسترازنكيا وفايزر، وكان قرارًا حكوميًا ناجحًا”.

بالخير وصف قرار خلط اللقاحات بالخطوة المبشرة جدًا في كافة الدول التي قامت به، مؤكدًا أن قرار الخلط سيعمل على مقاومة طيف سلالات كورونا.

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