البرغوثي ينفي لأخبار ليبيا 24 الأخبار المتداولة على لسانه بإعلام “الإخوان”  

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند النائب بمجلس النواب حسن البرغوثي الأخبار المنسوبة له على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص حدوث عملية تزوير في جلسة اليوم بخصوص سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة .

البرغوثي قال في اتصال مع وكالة أخبار ليبيا 24 إنه موجود حاليًا في دولة مصر الشقيقة ولم يتواصل مع أي وسيلة إعلامية، ولم يدلي بأي تصريحات صحفية بخصوص جلسة اليوم لمجلس النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأوضح أنه لم يكن موجود بالجلسة، لافتًا إلى أنه متواجد في اجتماع البرلمان العربي المنعقد في جمهورية مصر العربية .

ومن جهته قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.

وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.