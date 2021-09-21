بليحق: الحكومة مستمرة لتصريف الأعمال

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ”حكومة تصريف أعمال”.

تصريح بليحق جاء بعد إعلانه في وقت سابق اليوم، سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة الثلاثاء، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وخلصت جلس مجلس النواب، أمس الإثنين، إلى “تشكيل لجنة للتحقيق في الاتفاقات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه”.

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