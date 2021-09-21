«الفطيسي»: عملية سحب الثقة من الحكومة كانت باطلة

علق عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي، على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال «الفطيسي»، في تصريح صحفي، رصدته «الساعة 24»، إن “عملية سحب الثقة من الحكومة كانت باطلة”، مردفًا أنه “حدث خلل خلال عملية فرز الأصوات، وحُسِبت بطريقة خاطئة، ولم تصل العدد القانوني، وهو 86 صوتا”.

وأوضح أن “هناك 36 نائبا وقعوا على عدم التصويت على سحب الثقة حتى الآن، وهو ما يؤكد أن مَن صوت لسحب الثقة هم حوالي 77 نائبا، وليس 86 نائبا”.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن منذ قليل سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا