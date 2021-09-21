الداهش: سحب الثقة سيقوي الدبيبه

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

أكد الكاتب الصحفي الليبي عبد الرزاق الداهش أن سحب الثقة من الحكومة لن يضعفها وإنما سيقوي رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال الداهش في تدوينة له بعنوان “تحويسة أوراق” “ثلاثة أشهر فقط هو الوعاء المتبقي على انتخابات ديسمبر” مبينا أن “الحكومة أعلنت عن جاهزيتها لتأمين الانتخابات، وعرضت خطة أمنية لا ينقصها المهنية” كما أن “المفوضية تكفلت بالشق الفني مدججة بتجربتها، وتدفقات مالية لا ينقصها السخاء”.

وتساءل الداهش “ماذا فعل البرلمان الذي كان عليه تصميم القاعدة القانونية؟” قائلا “أصدر مجلس النواب قانونا مثيرا للتحفظ يتعلق بانتخابات رئاسية مثيرة للجدل، أما البرلمانية فقد أخذت طريقها لخزانة المجهول وأخيرا الحكومة التي كان يريدها البرلمان بوفيه مفتوح لبعض البرلمانيين، سحب منها الثقة بدل أن يسحب من عليها الضغوط”.

وأردف الداهش “القرار دستوري، أو غير دستوري ليس مهما، هناك حالة خلط أوراق، بعثرة ملفات، والمحصلة في النهاية، برلمان دائم لأزمة مستمرة”.

وقال الداهش “ماذا لو تم توظيف براعتنا نحن الليبيين في صناعة التأزيم، من أجل تصميم حياة أفضل لشعب لا يستحق هذا الموت غير المعلن؟” وتابع أن “سحب الثقة لن يضعف الحكومة، بل سيقوي الدبيبة”

وختم الداهش بالقول “الناس تريد التعجيل بالانتخابات نكاية البرلمان، أما أنتاج سلطات أكثر نجاعة فهذا في المرتبة التالية، ربما الأخيرة”.

” style=”height: 290.994px;”>