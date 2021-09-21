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المجلس الأعلى للدولة يرفض إجراءات سحب الثقة من الحكومة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول رد فعل رسمي للمجلس الأعلى للدولة على سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى محمد بن ناصر رفض المجلس الأعلى لإجراءات سحب الثقة من الحكومة.

ووصف بن ناصر هذه الإجراءات بأنها إجراءات “باطلة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وكل ما يترتب عليها هو باطل”.

يأتي ذلك بعد أن صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بأغلبية 89 صوتاً من أصل 113 حضروا الجلسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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