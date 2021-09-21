بعد تبديد أموال الليبيين ..  السراج يظهر مع أسرته في أفخم مطاعم لندن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أسابيع قليلة من صدور تقرير ديوان المحاسبة، الذي أثبت مخالفات مالية تقدر بملايين الدولارات، ساهم فيها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، تداول رواد مواقع التواصل صورا للسراج مع زوجته وأحفاده في أفخم مطاعم لندن.

وانتقد رواد موقع “تويتر” السراج الذي كان شريكا في تبديد أموال الليبيين، وتمكين القوات التركية من غرب ليبيا، كونه سلم البلاد للميليشيات وسمح بدخول المرتزقة والآن يعيش حياته مع أسرته في بريطانيا، دون أن يرف له جفن لما فعله بالليبيين.

وتذكر رواد تويتر الأزمات الحياتية التي تسببت فيها حكومة السراج، وطوابير الوقود التي امتدت من مدينة لأخرى، والحالة المزرية التي تسببت فيها الحكومة السابقة بعدما ضخت أموال الشعب في حسابات المرتزقة والميليشيات.

وكان تقرير ديوان المحاسبة قد أكد أن المجلس الرئاسي بقيادة السراج خصص أموالا خارج الترتيبات المالية بقيمة 10 مليارات دينار.

وقال التقرير إن السراج منح وزارة العدل مليار دينار من الأموال المخصصة من خارج الميزانية، مؤكدا وجود انحراف مالي في الإيرادات المقدرة والفعلية بنسبة 240%خلال عام 2020 بسبب سوء إدارة الأموال.