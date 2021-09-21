النائب كمال الشلبي يؤكد تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من الحكومة

طبرق 21 سبتمبر 2021 م (وال) ــ أكد عضو مجلس النواب “كمال الشلبي” تضارب المعلومات حول عدد النواب الذين صوتوا على سحب الثقة من الحكومة في جلسة اليوم الثلاثاء.

وقال النائب الشلبي في اتصال مع وكالة الانباء الليبية : بالرغم من أنه لم يحضر شخصيا جلسة سحب الثقة إلا أن هناك تضارب واضح بين النواب بشأن عدد المصوتين حيث هناك من يقول إن القرار اتخذ بموافقة 86 نائبا ، وهناك من يقول بــ 76 نائبا ، وهو ما أحدث تضاربا حول العدد الحقيقي .

وفي إجابته عما إذا كان قد تم إستشارة غير الحاضرين للجلسة بشأن تصويتهم لسحب الثقة على هذا القرار قال : (قانونيا لا يجوز التصويت إلا بالحضور ، وإنه لم يتصل به أحد في هذا الشأن) .

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