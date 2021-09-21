بوينو: الاتحاد الأوروبي داعم لليبيا ولا بد من خروج المرتزقة منها

وصف الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس بوينو ليبيا بقضية أساسية وإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

توصيف بوينو جاء خلال استضافته في برنامج “بالورقة والقلم” الذي يعرض عبر قناة “TEN” المصرية، وفيها أشار إلى جوهرية العملية السياسية الجارية ومؤتمرات برلين، مؤكدًا وجود تقدم كبير حدث في ليبيا خلال الشهور الماضية.

وأضاف بوينو: إن هذا التقدم يتمثل في في توحيد المؤسسات والاستعداد للانتخابات، وهو ما يحتم على الليبيين المساهمة في جهود إجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية. عادًا الأخيرة نقطة أساسية للمصالحة في ليبيا التي تمر بمرحلة انتقالية ستنتهي في ديسمبر المقبل.

وتابع بوينو أن الاتحاد الأوروبي داعم لمفوضية الانتخابات بـ 10 مليون يورو مع دعوته لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لأن الأخيرة من مصلحتها والاتحاد البقاء دولة مستقلة ذات سيادة وهو ما لن يتم في ظل بقاء هؤلاء.

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