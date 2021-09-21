أبو توتة: سحب الثقة من الحكومة قد يصنف عرقلة للانتخابات في موعدها

انتقد رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. وقال أبوتوتة في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “يا برلمان تسحب أو لا تسحب الثقة من مجلس الوزراء فلن تستقيل الحكومة حتى تجري الانتخابات المقررة (دوليا) مثلما جرى سابقا لحكومة الوفاق”.

وأضاف: “قد يصنف هذا الإجراء في نظر المراقبين على أنه عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها، وإن غدا لناظره قريب”. وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.