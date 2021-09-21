بليحق يكشف حقيقة إيقاف منحة الزواج وأرباب الأسر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما تردد حول إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر.

وقال بليحق إن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع عن ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

ولفت بليحق إلى أن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه .

وأضاف بليحق أن قرار سحب الثقة من الحكومة يتعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021. م مبينا أن هذا ما أكده رئيسرئيسمجلس النواب عقيلة صالح والنواب في جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ 50 مليار في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.