حكومة الدبيبة ترفض قرار سحب الثقة منها

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة عبد الحميد الدبيبة عن رفضها لقرار مجلس النواب الخاص بسحب الثقة منها، مؤكدة أنها مستمرة في عملها بشكل طبيعي.

ومن جهته قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، مستمرة في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وأعلن بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين لجلسة اليوم.

وجرت التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.