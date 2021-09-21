المشري : المعالم الحقيقة لسحب الثقة غير موجودة والحكومة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات

الرباط 21 سبتمبر 2021 ( وال )- قال رئيس المجلس الأعلى للدولة ” خالد المشري ” إن سحب الثقة من الحكومة ليس له أساس قانوني والحكومة مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات .

ويؤكد ” المشري ” ـ بحسب قوله ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ” ناصر بوليطة ” ظهر اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ، أن المعالم الحقيقة لسحب الثقة غير موجودة وأن هدف المجلس الأعلى هو إجراء الانتخابات في موعدها وأي عمل يشوش على هذا لن يعطى أكبر من حجمه .(وال ـ الرباط) م ن / ك و

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