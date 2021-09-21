بليحق: حكومة الدبيبة انحرفت عن مسارها المحدد في خارطة الطريق

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستستمر بتسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

بليجق، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أن 54 نائباً تقدموا بطلب سحب الثقة عن الحكومة وفقاً لما ينص عليه القانون بليحق: لم يتم احتساب أصوات 11 نائباً بسبب عدم تمكنهم من حضور الجلسة.

وتابع: “حكومة الدبيبة انحرفت عن مسارها المحدد في خارطة الطريق والمتمثل في تقديم الخدمات للمواطنين وتوحيد المؤسسات”.

وأضاف: “مهام الحكومة متمثلة في تحسين قطاعات الصحة والكهرباء وإجراء الانتخابات في مرحلة مؤقتة ولكنها عملت وكأنها حكومة دائمة”.

وأتم بليحق تصريحاته قائلاً: “الحكومة خرجت عن أهدافها المحددة وأبرمت اتفاقيات طويلة الأمد”.

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