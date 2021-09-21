المنقوش.. ولقاءات ثنائية حول الملف الليبي على هامش الدورة الـ76

أجرت المنقوش، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أجرت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة للتباحث حول أهم الملفات على الساحة الليبية في الفترة الراهنة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
البعثة الأممية: حكومة الوحدة الوطنية تظل «الحكومة الشرعية» حتى إجراء الانتخابات
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
البعثة الأممية ترفض خطوة مجلس النواب تجاه الحكومة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
نضال ارميضة: حكومة الدبيبة تحظى بارتياح شعبي وأعلنت نجاحها في فترة قصيرة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
امغيب: الدبيبة يقوم بحملة انتخابية لنفسه بإطلاق الوعود بعيداً عن أهداف الحكومة التي جاءت من أجلها
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك