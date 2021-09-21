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المنقوش.. ولقاءات ثنائية حول الملف الليبي على هامش الدورة الـ76

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرت المنقوش، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أجرت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية ومسؤولي الأمم المتحدة للتباحث حول أهم الملفات على الساحة الليبية في الفترة الراهنة.

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قناة ليبيا

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