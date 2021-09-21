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أبوصلاح شلبي: 40 نائبا يعترضون على قرار سحب الثقة من الحكومة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر عضو مجلس النواب أبوصلاح شلبي عن صدمته من قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. وقال النائب في تصريحات لقناة “ليبيا 218” رصدتها “الساعة 24” إننا “تفاجأنا كلنا اليوم بقرار سحب الثقة لأنه في الأمس اتفقنا على تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة الحكومة وإطلاع مجلس النواب على التقارير، والصبح تفاجأنا بالتصويت”.

وأشار إلى أن حضور اليوم بالقاعة 113 عضوا، وتابع: “الآن في قائمة المعترضين على التصويت تقريبا تجاوز الأربعين شخصا وبالتالي أعتقد أن التصويت غير صحيح لسحب الثقة”. وعبّر النائب عن تخوفه من تدهور الوضع السياسي، قائلا: “لا أدري كيف الأمور السياسية ستتجه، لا توجد خارطة أو رؤية واضحة للمستقبل”، متمنيا أن تتعقل الأمور وتصل إلى مرحلة تسوية أفضل من الوقت الحالي.

واختتم بالتأكيد على عدم وجود رؤية واضحة للمجلس ولا الطبقة السياسية الموجودة في البلاد، ورأى أن خطوة سحب الثقة كانت مستعجلة والوضع، وأن البلاد لا تستحق أن تمشي بهذه الأوضاع، مردفا: “كان ينتظر استحقاقات أهم هي الانتخابات وأعتقد أن مجلس النواب لم يوفق في اتخاذ هذا القرار”.

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صحيفة الساعة 24

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