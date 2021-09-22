بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس مستقر هذا اليوم على اغلب المناطق بينما يسجل إنخفاض في درجات الحرارة يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد وخاصة على الساحل الممتد ما بين (الخمس إلى سرت).

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على الدواخل ’ وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة على اغلب المناطق الساحلية من مساء يوم الغد.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 42) مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافيه إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق وخاصة الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (39-41) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب، وتسجل انخفاض من مساء اليوم على المناطق الساحلية ويشمل يوم الغد اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط هذا اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة للأتربة والرمال احيانا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ وتسجل انخفاض يوم الجمعة على الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:04).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:55).