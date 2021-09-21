وقفة احتجاجية لمهجري تاورغاء في بنغازي

نظم عدد من أهالي تاورغاء المهجرين في بنغازي وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة، واصفين القرار بالتعدي الصارخ والاغتصاب لأراضي مدينة تاورغاء.

وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة تسهيل عودة أهالي تاورغاء غير المشروطة إلى مدينتهم، مؤكدين أن نسبة العائدين لم تتعد عشرة في المئة من إجمالي السكان. كما طالبوا بضرورة تفعيل قرار جهاز إعادة إعمار مدينة تاورغاء.

وقد رفع المحتجون مطالباتهم للأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول العراقيل التي تسببت بعدم رجوع أهالي تاورغاء، والنظر في الاتفاق القائم بين تاورغاء ومصراتة، وعمل مصالحة حقيقية بينهما تحت إشراف القبائل الليبية والأمم المتحدة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

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