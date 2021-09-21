عمداء بلديات ليبيا : مجلس النواب لا يملك من الناحية القانونية والسياسية الحق منفردًا في سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بتوافق سياسي محلي ودولي

طرابلس 21 سبتمبر 2021 (وال)- أعلن عمداء بلديات ليبيا الثلاثاء، رفضهم القاطع؛ للخطوة التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

وأكد بيان صدر عن 65 عميد بلدية بمختلف أنحاء البلاد، أن هذه الخطوة لا يمكن وصفها إلا بالتزوير والتدليس، ولا تهدف إلا إلى إثارة الفوضى، وخروجًا من مسار خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، ومحاولة لعرقلة الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم .

وذكر البيان، مجلس النواب أنه لا يملك من الناحية القانونية والسياسية الحق منفردًا في سحب الثقة من الحكومة التي ولدت بتوافق سياسي محليًا ودوليًا .

ودعا عمداء البلديات المنتخبين من الشعب في بيانهم، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى رفض هذه الخطوة العبثية، وقطع الطريق على كل من يعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد، وعرقلة العملية الانتخابية المتفق عليها .(وال)

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