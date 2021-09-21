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تواصل تدريبات الأطباء بالمنطقة الجنوبية حول مكافحة الفيروس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل بالمنطقة الجنوبية تدريبات الأطباء حول آخر تحديثات تشخيص وعلاج كورونا، المقدمة من منظمة الصحة العالمية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، والتي تستهدف أطباء من مختلف مدن وقرى الجنوب.

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قناة ليبيا

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