تواصل تدريبات الأطباء بالمنطقة الجنوبية حول مكافحة الفيروس

تتواصل بالمنطقة الجنوبية تدريبات الأطباء حول آخر تحديثات تشخيص وعلاج كورونا، المقدمة من منظمة الصحة العالمية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، والتي تستهدف أطباء من مختلف مدن وقرى الجنوب.

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