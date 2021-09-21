نضال ارميضة: حكومة الدبيبة تحظى بارتياح شعبي وأعلنت نجاحها في فترة قصيرة

اعتبر الناشط السياسي، نضال ارميضة أن ردود الأفعال على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة يؤكد أن هذه الحكومة تحظى بارتياح شعبي، وأعلنت عن نجاحها في تلك الفترة القصيرة رغم العراقيل. وقال «ارميضة»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏طبيعة مجالس النواب في كل العالم تحمل الاختلاف والمشاحنة، والتي من المفترض في أغلبها تصب في الصالح العام». وأضاف «لاشك أن هذه الحكومة ومن خلال ردود الأفعال اليوم، تحظى بارتياح شعبي، وأعلنت عن نجاح عملها ولو نسبيا في فترة قصيرة رغم كل العراقيل». وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم.

وجدير بالذكر، أن «بليحق»، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن النواب الذين شاركوا بالحضور في جلسة التصويت على سحب الثقة من الحكومة وصل عددهم 113 نائباً. ونشر «بليحق» توضيحا حول تصويت جلسة النواب اليوم الثلاثاء لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا أن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً». وقال «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.