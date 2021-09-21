البعثة الأممية ترفض خطوة مجلس النواب تجاه الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2021

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها مما سمتها تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت البعثة أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

وأضاف بيان للبعثة أن المبعوث الخاص، يان كوبيش، يتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير مذكرة بضرورة الالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.

كما دعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها. ويجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021