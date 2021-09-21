أبوبكر سعيد: قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة معيب وغير قانوني

وصف النائب أبوبكر سعيد قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة بأنه مُعيب وغير قانوني. واعتبر سعيد في تدوينة عبر “لإيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، هذا القرار مُخالفا للإعلان الدستوري وتعديلاته ويتعارض مع نصوص الاتفاق السياسي والقوانين المنظمة، وفق قوله.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر في وقت سابق اليوم الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.