شبان في الكفرة يحتجون على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة

نظم عدد من الشباب وقفة احتجاجية في مدينة الكفرة رافضة لقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة .

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها عدة عبارات عبرت عن استغرابهم وامتعاضهم من قرار مجلس النواب منها “نواب مدينة الكفرة لا يمثلون أهالي المدينة ” وفي أخرى ” شباب مدينة الكفرة يدعمون حكومة الوحدة الوطنية”

وناشد المحتجون من خلال اللافتات أيضا الحكومة أن لا تحسب موقف النواب الذين صوتوا لصالح سحب الثقة منها على مدينة الكفرة ، مؤكدين دعم مشاريع الحكومة لدعم فئة الشباب .

يشار إلى أن مجلس النواب صوت لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بـ 89 نائبا من أصل 113 حضروا جلسة ، وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب فإن حكومة الدبيبة تستمر في أعمالها كحكومة تصريف أعمال .

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