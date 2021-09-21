المجلس البلدي غدامس يستنكر قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة ويعلن دعمه لجهودها

غدامس 21 سبتمبر 2021 ( وال ) – استنكر المجلس البلدي غدامس بشدة، القرار الذي أصدره مجلس النواب اليوم الثلاثاء بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية .

‏وأكد المجلس ـ في بيان له اليوم ـ أن هذا القرار لن يكون إلا معرقلا للإدارة المحلية بعموم البلاد ولن يؤدي الا لهدم ما حققته حكومة الوحدة الوطنية في عمرها القصير من إنجازات يشهد لها الجميع.

وناشد المجلس البلدي في بيانه مجلس النواب للتراجع على قراره هذا حرصا على استمرار الحكومة في تنمية وتطوير البلديات.

كما أعلن المجلس عن تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية، داعيا مجلس النواب للاضطلاع بالمهام الحقيقية الملقاة على عاتقه وعدم انشغاله بالمناكفات والصراعات السياسية.(وال ـ غدامس) م ن / ك و

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