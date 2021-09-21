الأمم المتحدة تجدد دعمها للاستحقاق الانتخابي القادم

أكد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة، للانتخابات الليبية المرتقبة مشيدا بالتطورات السياسية الإيجابية وانعكاسها على سلمية ونجاح الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع المسؤول الأممي، بحثا خلاله مستجدات العملية الانتخابية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، والتقدم المحرز في الملف التشريعي، وخاصة بعد استلام المفوضية قانون انتخاب رئيس الدولة واستعدادات المفوضية في الفترة الحالية التي تغطي الكثير من جوانب التدريب والعمل اللوجستي.

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