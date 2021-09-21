حزب التجديد: ندعو لمنح الأجسام السياسية فرصة أخيرة لإقرار مقترحات مفوضية الانتخابات

عبر حزب التجديد، عن رفضه واستغرابه لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، داعيا المفوضية العليا للانتخابات إلى البدء في إجراءاتها الميدانية لتنفيذ العملية الإنتخابية ووضعها موضع التنفيذ. وذكر الحزب، في بيان له، «إن مجلس النواب الليبي اختار الذهاب نحو تعطيل العملية السياسية بسياسات المناكفة والمماطلة في تأكيد على غياب الإرادة لإجراء الإنتخابات في موعدها، وحرصا على وحدة البلاد وخوفا من انزلاقها في فوضى الإحتراب والإنقسام».

وأضاف أنه «يستهجن هذه الخطوة ويستغرب توقيتها، ويحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفتها المنظمة الراعية للحوار السياسي الليبي ويدعوها إلى ما يلي:

1- اعتماد مقترحات القاعدة الدستورية وقانون الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقدمة من قبل المفوضية العليا للإنتخابات كأساس للعملية الإنتخابية في ليبيا .

2- تمنح فرصة أخيرة للأجسام السياسية أجلها 24 أكتوبر 2021 لإقرار المقترحات دون تعديل .

3- يكون يوم 24 من أكتوبر 2021 موعدا لاجتماع سياسي عام يحضره الفاعلون والمستقلون السياسيين وممثلون عن الأحزاب السياسية الليبية المسجلة وعمداء المجالس البلدية وممثلي المجالس الإجتماعية ومجالس المصالحة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء الأجسام السياسية الموافقين على الانتخابات العامة لتأكيد إقرار المقترحات بوصفهم ممثلين لعموم الليبيين .

4- المفوضية العليا للانتخابات مطالبة بالبدء فورا في إجراءاتها الميدانية لتنفيذ العملية الإنتخابية ووضعها موضع التنفيذ .

وأثار إعلان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تأييد 89 عضوًا سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من أصل 113 عضوًا حضروا جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق ردود فعل واسعة النطاق في الشارع الليبي ما بين مؤيد ومعارض للخطوة. وجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أوضح أن النواب الذين شاركوا بالحضور في جلسة التصويت على سحب الثقة من الحكومة وصل عددهم 113 نائباً. ونشر «بليحق»، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، توضيحا حول تصويت جلسة النواب اليوم الثلاثاء لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا أن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً».

وقال «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور». وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.