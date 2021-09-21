الدبيبة يدعو لتظاهرة الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الجمعة المقبل.

وقال الدبيبة، أمام تجمع لمتظاهرين رافضين قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة: «ميعادنا الجمعة المقبل للتعبير عن الليبيين.. من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».

وقبلها كان الدبيبة يحضر بطولة الجامعات لكرة القدم الخماسية بمدينة الزاوية، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

– الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»

– الدبيبة: لن نكون مع أي جهة ترغب في دمار الوطن

– بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال

– 38 نائبا يبحثون إصدار بيان رافض لقرار سحب الثقة من الحكومة

وأكد الدبيبة، أن «حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في خدمة شعبها للوصول لانتخابات حرة ونزيهة»، مشددًا على أنه «لن يدخر جهدًا حتى الوصول لهذا الهدف التاريخي».

وتابع، في كلمة للحضور: «ليبيا تستحق منا النظر لكل ما هو مضيء وإيجابي، الذي تمثلونه أنتم الشباب، ولقد جئنا لنؤكد عزمنا على مواصلة ما بدأنا به، حرصًا منا على إنقاذ الوطن، وأملاً منا في توحيد صفوفه، ولطرد شبح الحرب إلى غير رجعة».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

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