“بليحق” الحكومة ستستمر في تسيير الأعمال ولا وقف لمنحة الزواج

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الحكومة ستستمر في عملها كحكومة تسيير أعمال ولا صحة للشائعات بشأن وقف منحة الزواج وأرباب الأسر.

وأشار بليحق إلى أن الحكومة هي مؤقتة أنشئت من أجل توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة بين الليبيين وتوفير احتياجات المواطن اليومية ، إضافة إلى التجهيز للانتخابات في موعدها ، ولم تُنشأ للتوقيع على الاتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت 50 مليار دينار في ظل تردي الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء حسب وصفه .

قرار مجلس النواب هذا عقب صدوره الثلاثاء واجهه رفض واحتجاج من قبل الشارع في بعض المناطق بالبلاد حيث ناشد عدد من الشبان الحكومة الاستمرار في أداء عملها .

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