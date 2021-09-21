التويجر معلقًا على قرار سحب الثقة: حذرنا مرارًا من المشهد الحالي

أخبارليبيا24- خاص

قال مقرر عام هيئة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر، اليوم الثلاثاء حذرنا مراراً وتكراراً من المشهد الحالي ولكن لم يكن لصوتنا أذان صاغية.

وأضاف التويجر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا السيناريو متوقع بل وحتمي، وكان هذا قبل تصويت لجنة الحوار السياسي على الحكومة.

وأوضح مقرر عام الهيئة أن هناك فصلًا آخر من فصول الصراع قادم لا محالة، والمشكلة الأساسية أنهم لا يفكرون لطرح حلول ممكنة أو حتى آليه للتعامل مع السيناريو المتوقع وفقاً للمعطيات.

واستطرد التويجر :”الأغلبية يقتصر تفكيرها على حل المشاكل والأحداث الطارئة، وفي هذه المرحلة تقل فرص الخروج من الأزمة الناتجة عن الحدث ومعالجتها بشكل صحيح”.

وأشار مقرر عام الهيئة إلى أن الثقة المفرطة من قبل بعض الليبيين فيمن وضع برنامج الحوار السياسي (المجتمع الدولي الفاقد للمصداقية) عته وسفه يستحق الحجر ولا يكون هذا الحجر إلا من خلال إرجاع الأمر للشعب من خلال الانتخابات العامة.