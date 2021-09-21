جلسة مرتقبة للدبيبة مع عدد من أعضاء مجلس النواب

تحدثت مصادر إعلامية عن جلسة مغلقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع بعض أعضاء مجلس النواب -مساء الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً- للتباحث حول قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة.

وكان الدبيبة قد نأى ـ خلال كلمة له في مدينة الزاوية الثلاثاء ـ بنفسه أن يكون مع أي جهة تريد تقسيم البلاد وجرها للحرب مجددا ، داعياً الليبيين إلى الخروج إلى الشوارع للتعبير عن رأيهم دون خوف، معبرا عن دعمه الكامل للانتخابات في 24 من ديسمبر القادم معلناً عن استمراره في عمله لأنه واجب وطني- حسب وصفه .

يشار إلى أن مجلس النواب قد صوت في جلسة الثلاثاء لصالح سحب الثقة من الحكومة بـ 89 صوتا من أصل 113 حضروا الجلسة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية