مدير مستشفى أمساعد: عدد المطعمين 3000 مواطن فقط وهناك عزوف

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مستشفى أمساعد العام حسين فرج الحبوني إن هنالك عزوف واضح عن التطعيم حيث لم يتعدى عدد المطعمين 3000 مواطن.

وأضاف الحبوني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الوضع الوبائي في أمساعد مستقر، لافتًا إلى أن تم أمس الإثنين تسجيل 8 حالات موجبة من عدد 50 حالة وأغلب الحالات الموجبة من المناطق المجاورة للبلدية.

وأشار مدير المستشفى إلى أن أكبر المشاكل التي تواجههم بصفة يومية هم المهاجرون المصابون نتيجة الألغام الحدودية ما بين ليبيا ومصر.

وذكر الحبوني أن المصابين والمتوفيين يصلون إلى المستشفى وهذا يسبب لنا الإرباك لأنه عمل إنساني فقط وليس من اختصاصنا لأن هذا العمل الاستثنائي يأخذ منا مزيدا من الوقت.

ولفت إلى أن السعة السريرية لمستشفى أمساعد 120 سرير وتجرى بالمستشفى عمليات الطوارئ أما العمليات الباردة فهي متوقفة بسبب وباء كورونا.

وختم مدير المستشفى تصريحه بالقول :”إن بلدية امساعد تقف معنا وتساندنا ونعتبر أن الوضع الوبائي في البلدية من أحسن إلى أحسن”.