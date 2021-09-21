البيوضي: البرلمان أطلق على نفسه رصاصة الرحمة والدبيبة يبيت منتشيا

قال سليمان البيوضي،المحلل السياسي من مصراتة، إن مجلس النواب قطع شعرة معاوية مع الحكومة، وصنع اللحظة التاريخية وقدمها كهدية على طبق من ذهب لرئيسها الذي تخلص نهائيا من عبأهم وضغوطهم ، فردود الفعل الواسعة تؤكد أن الخاسر الوحيد هو مجلس النواب الذي خسر دوره الرقابي والتشريعي حيث أطلق على نفسه رصاصة الرحمة ( فالشرعية الهشة ) لا يمكنها أن تفرض واقعها كما تريد ، لقد دخل مجلس النواب وأعضائه لدكة البدلاء ولم يعد أمامهم إلا الذهاب لإقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات التشريعية والرئاسية .

وأضاف البيوضي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أما الدبيبة فيبيت منتشيا بما تحقق له وهو المدعوم والمعزز بحراك مجتمعي واسع داعم ومساند ، متابعا ، درس مجاني، السياسة أن تجيد استغلال اللحظة وتوظفها لتقلب الخسارة لنصر.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرر في وقت سابق اليوم الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 نائبا.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن «النواب الحاضرين للجلسة 113 نائباً»، متابعا: «النواب المصوتون بسحب الثقة 89 نائباً حاضرون في الجلسة، وهناك 11 طلبا من النواب قدمت لرئاسة المجلس باحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة لم يتمكنو من الحضور».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن النواب الذين أرسلوا طلبات بضم أصواتهم إلى أصوات سحب الثقة من الحكومة أكدوا عدم حضورهم لأسباب مختلفة لكن رئاسة المجلس لم تحويلهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة.