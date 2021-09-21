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بلديات البطنان تستنكر قرار سحب الثقة من الحكومة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت بلديات البطنان بياناً مشتركاً في ردها الرسمي على قرار مجلس النواب المتعلق بسحب الثقة من الحكومة.

وحمل البيان في مضمونه استنكاراً لقرار سحب الثقة، وتأكيداً بدعم بلديات البطنان للحكومة، ودعا مجلس النواب لإعادة النظر في القرار لتفادي الآثار السلبية للقرار على الأوضاع في ليبيا.

وعبر البيان عن الاستغراب من توقيت القرار في وقت “كان الليبيون فيه يأملون استقرار الأمور في البلاد وتحسين حياة الناس وتقديم الخدمات لهم.” حسب ما ورد في البيان.

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قناة 218 الليبية

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