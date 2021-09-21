الخدمات الصحية طبرق تطلق حملة تطعيم الطلبة الجدد تستهدف 3000 طالب

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم أسويكر اليوم الثلاثاء، انطلقت اليوم حملة تطعيم للطلبة الجدد تستهدف 3000 طالب.

وأوضح أسويكر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الحملة تستهدف طلبة الصف السادس والمنقولين إلى الصف الأول الإعدادي والثالث الإعدادي المنقولين إلى الصف الأول الثانوي.

وأشار مدير مكتب الخدمات الصحية طبرق إلى أن العدد قابل للزيادة، مؤكدًا أنهم متواصلون مع قطاع التعليم في طبرق والتطعيمات كلها متوفرة.

وتابع أسويكر :”اخترنا عيادة سوق العجاج حتى لا يكون هنالك تزاحم مع تطعيمات كورونا، والتلاميذ الجدد من مواليد 2015 أو من وصل عمره 6 سنوات سيتم تطعيمهم بالرباعي الخناق والكزاز والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت”.

وذكر مدير مكتب الخدمات الصحية أنه بالنسبة لطلبة الصف الأول الإعدادي أو لمن بلغ 12 سنة سيتم تطعيمهم بتطعيم السحايا الرباعي المقترن والورم الحليمي البشري للبنات فقط.

وقال أسويكر :”بالنسبة لطلبة الصف الثالث الإعدادي أو عند عمر 15 سنة يتم تطعيمهم بالبكتيريا الخناقة والكزاز والشاهوق ومنزوع الخلية”.

وبين مدير المكتب أن حملة التطعيم مستمرة داعيًا أولياء الأمور التعاون معهم والأطقم الطبية جاهزة بكل ما لديها من أجل هذه الحملة.