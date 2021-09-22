المنفي يطلع أبو الغيط على جهود المجلس الرئاسي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض المنفي، الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، تلبية لتطلعات الشعب الليبي، في إشارة للتطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأسابيع الماضية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد مؤسسات الدولة.

ومن جهته، أكد أبو الغيط، دعم جامعة الدول العربية، لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل، وجدد التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.

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