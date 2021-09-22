‘البيت الليبي’ يستضيف نقاش النخب الليبية حول مستقبل البلاد

استضافت منظمة البيت الليبي لفيف من النخب في شرق البلاد من “مجلس أعيان برقة” ونحب و شخصيات سياسية من طرابلس والغرب الليبي لتبادل وجهات النظر حول القضايا الملحة المطروحة على الساحة الليبية اليوم.

وتمحور النقاش حول تداعيات سحب الثقة من الحكومة وكيفية دعم الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة تؤدي إلى وحدة البلاد واستقرارها

كما تم نقاش والبحث في كيفية احتكار الدولة للسلاح والعنف المشروع . .

واتفق الحضور على محاولة بناء تكتل وطني واسع يمارس الضغط على كافة القوى السياسية من أجل تلييب الأزمة الليبية والعودة إلى البيت الليبي كمظلة لحل كافة القضايا الوطنية بعيدا عن التدخل الخارجي.

شارك في الحوارية العديد من الشخصيات على رأسهم إدريس يحي البرعصي و فرج بوخروبه وفرج مفتاح العبدلي والدكتور خالد الرمالي و الدكتور أحمد كجمان و محمد بوعجيلة الحسناوي.