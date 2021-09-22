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طرابلس.. جراحو مستشفى الحوادث ينجحون في علاج خمسيني أصيب بالشلل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الأطباء بمستشفى الحوادث بأبي سليم من خلال تدخل جراحي لمريض من ترميم الضرر في النخاع الشوكي وزرع معدن حديث ومتقدم بين الفقرات العنقية المتضررة .

وبحسب الأطباء فإن المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاما يعاني منذ وقت طويل من آلام في الرقبة وتعرض لحادث سير نتج عنه شلل رباعي وتم إسعافه إلى مستشفى الحوادث بأبو سليم حيث قرر الأطباء بعد إجراء الفحوصات عليه التدخل الجراحي نتيجة انزلاق غضروفي بين الفقرات العنقيه الثالثة والرابعة وعدة كدمات في النخاع الشوكي.

وتماثل المريض بعد العملية للشفاء حيث تمكن من الحركة ورفع اليدين إلى جانب تحريك رجليه ، وأكد استشاري المخ والأعصاب أسامة الرباع على أن المريض سيمر بفترة علاج طبيعي ليستطيع بعدها الحركة طبيعيا

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قناة 218 الليبية

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