طرابلس.. جراحو مستشفى الحوادث ينجحون في علاج خمسيني أصيب بالشلل

تمكن الأطباء بمستشفى الحوادث بأبي سليم من خلال تدخل جراحي لمريض من ترميم الضرر في النخاع الشوكي وزرع معدن حديث ومتقدم بين الفقرات العنقية المتضررة .

وبحسب الأطباء فإن المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاما يعاني منذ وقت طويل من آلام في الرقبة وتعرض لحادث سير نتج عنه شلل رباعي وتم إسعافه إلى مستشفى الحوادث بأبو سليم حيث قرر الأطباء بعد إجراء الفحوصات عليه التدخل الجراحي نتيجة انزلاق غضروفي بين الفقرات العنقيه الثالثة والرابعة وعدة كدمات في النخاع الشوكي.

وتماثل المريض بعد العملية للشفاء حيث تمكن من الحركة ورفع اليدين إلى جانب تحريك رجليه ، وأكد استشاري المخ والأعصاب أسامة الرباع على أن المريض سيمر بفترة علاج طبيعي ليستطيع بعدها الحركة طبيعيا

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