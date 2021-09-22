وزارة النفط تؤكد دعمها للعاملين بالقطاع والمؤسسة الوطنية للنفط

أكدت وزارة النفط والغاز، على متابعتها لقطاع النفط من خلال دورها الإشرافي والرقابي، داعية المؤسسة الوطنية للنفط إلى الالتزام التام بالتشريعات النفطية، مشيرة إلى عملها لتوفير الميزانية اللازمة لتطوير البنية التحتية لزيادة القدرة الإنتاجية.

الوزارة وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أكدت أنها لن تدخر جهدا في دعم العاملين بالقطاع وتحسين ظروف العمل، والتي كان آخرها زيادة العلاوة الحقلية بنسبة خمسة وسبعين بالمئة، كما دعت جميع العاملين بالقطاع لأن يقفوا يدا واحدة في مواجهة العبث بمقدرات الشعب الليبي.

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