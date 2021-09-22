بليحق لقناتنا: منحة الزواج مستمرة وقرار سحب الثقة متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الحكومة مستمرة في أعمالها، حكومة تسيير أعمال، ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي قرارات تخدمه.

وأضاف بليحق، في تصريحات خاصة بقناتنا، إن الحكومة مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يشاع من إيقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وأضاف أن القرار متعلق بوقف الاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة، التي تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.

وأوضح أن هذه أهداف الحكومة المؤقتة، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ50 مليارًا في ظل تردي الخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها.

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