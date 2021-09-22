توافق بين أبو الغيط وغوتيرش حول انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمدينة نيويورك الاثنين التطورات التي تمر بها الدول العربية والتي من بينها الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن إضافة إلى القضية الفلسطينية ومعالجة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية .

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك توافقا بين أبو الغيط وغوتيرش على أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والمنظمة الأممية لحث جميع الأطراف الليبية على الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24 ديسمبر وضرورة إتمامه بنجاح .

يشار إلى أن أبو الغيط يشارك في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى جانب قادة ووزراء الخارجية لدول العالم ،والتي وستتركز أعمالها على بحث سبل تعزيز الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا والتغير المناخي.

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