المنفي يشارك في افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
توافق بين أبو الغيط وغوتيرش حول انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
جبهة الإنقاذ: نرفض قرار سحب الثقة من الحكومة ونطالب بفتح الدائرة الدستورية
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بليحق لقناتنا: منحة الزواج مستمرة وقرار سحب الثقة متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
وزارة النفط تؤكد دعمها للعاملين بالقطاع والمؤسسة الوطنية للنفط
تم النشر منذُ 31 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك